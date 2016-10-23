Бог уберег: обезврежены более десятка мин, заложенных под полотном дороги

Луганские сапёры из Группы Специального Назначения «Монах» провели разминирование оживленной дороги в ЛНР, где обнаружили очередную опасную находку.

Эта дорога находится в Славяносербском районе и ведет к поселку Родаково, всего в 20 километров от столицы Республики — Луганска. Здесь под асфальтом было обнаружено более десятка мин. Просто чудо, что они не взорвались!

Об этом сообщает в социальной сети боец армии ЛНР с позывным «Хрусталик». Он пишет о людях, разминирующих опасную дорогу: «Это те самые сепары-сапёры, которые несколько дней назад обнаружили захоронения с останками жертв ВСУ в ЛНР».

Напомним: 20 октября в лесопосадке у дороги между населенным пунктами Лутугино и Белое было обнаружено захоронение трех мирных жителей, которые стали жертвами украинских нацбатальонов, контролировавших в начале так называемой «АТО» эту территорию. У всех жертв руки и ноги были связаны скотчем жёлто-голубого цвета, который использовали бойцы украинских террористических батальонов, чтобы в бою отличаться от ополченцев. Все трое были убиты выстрелом в голову - в височных долях найденных черепов имеются пулевые отверстия. Один из убитых уже опознан, им оказался молодой парень Евгений Саламатин из села Успенка, помогавший ополченцам.