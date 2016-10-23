Часть украинцев может остаться без пенсии по возрасту — не заработали стаж

С 1991 года на Украине выросло поколение, которое не успело набрать необходимые 15 лет трудового стажа, поэтому государство не может назначать пенсии этой категории граждан. Об этом заявила начальник Главного управления пенсионного фонда Украины в Винницкой области Елена Корчака.

«Сегодняшняя ситуация складывалась, начиная с 1991 года, когда в государстве поменялись ценности. Кто-то уехал за границу, другие стали заниматься бизнесом, работали нелегально. «Новые ценности» украинского государства, точнее, людей пришедших к власти, привели к росту «серого» рынка труда, в том числе и на предприятиях, принадлежащих ныне преуспевающим украинским олигархам. Вместе с производством, которое тотально уничтожалось, исчезла и культура трудовых отношений. И теперь мы имеем поколение, которое не приобрело права на пенсию, поскольку не имеет необходимых 15 лет трудового стажа», - рассказала Корчака о трудном этапе становления независимой Украины

Вопрос о минимальной социальной пенсии по возрасту чиновница обошла, зато сказала о том, к чему привело исчезновение культуры трудовых отношений: «Это люди в возрасте 50–60 лет, которые обращаются в пенсионный фонд, но пенсию им назначить мы не можем. И, что самое печальное, заработать этот стаж у них уже нет времени». Таков приговор гражданам Украины, которые не по своей воле вынуждены были работать и выживать в условиях, которые для них создала власть олигархов, которые и поныне правят Украиной.

Напомним: в связи с требованиями МВФ о проведении так называемой «пенсионной реформы», власть майданщиков нашла хитрый ход, как не повышать возраст выхода на пенсию: будет увеличен обязательный трудовой стаж. Пока он составляет 15 лет. Однако при таком стаже работы украинец может рассчитывать на минимальную пенсию менее, чем 40 долларов. Для получения полноценной пенсии женщина должна отработать 25 лет, а мужчина 30 лет. Если эти планки существенно поднять, то общее количество пенсионеров отсеется, и если человек уже достиг 60-летнего возраста, но не хватает стажа, он вынужден будет работать и дальше. Если, конечно, будет, где работать. А если нет, то «независимая» Украина, как говорится, умывает руки...