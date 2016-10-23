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Миротворческий Марафон Александра Капера по территории донецких республик

опубликовано vinodelov в Вс, 23/10/2016 - 19:13 Новость: тема тэги гео
Марафон

Этот марафон организовал уроженец Биробиджана, рекордсмен России, бегун-путешественник Александр Капер, начав свой пробег от памятника «Они стояли за Родину» в парке Дружбы Народов в центре Луганска — столицы ЛНР.

За три дня Александр Капер вместе с единомышленниками пробежал более 150 километров. Маршрут был проложен по городам и поселкам Донецкой и Луганской народных республик. Марафон завершился в субботу, 22 октября, на Аллее Ангелов в парке Ленинского комсомола Донецка — столицы ДНР. Эта аллея создана в память о детях, погибших во время военных действий, развязанных Киевом на земле Донбасса под видом так называемой «антитеррористической операции» (АТО).

По словам Александра Капера, этой спортивной акцией он хотел привлечь внимание к проблеме гибели детей во время войны. Ни один государственный интерес не может стоить ни одной детской жизни, а черный след преступлений Запада тянется по всему миру: Ирак, Ливия, Сирия, Донбасс. Всё это — следствие одной цепи, убежден супермарафонец.

Акцию поддержали и участвовали в ней общественные и спортивные организации Донбасса, студенты и школьники Луганска и Донецка, курсанты кадетского училища, мотоклуб «Ночные волки».

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Автор (или псевдоним)
Денис Виноделов

О себе

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