Госбюджет Украины на 2017 год рассчитан лишь на поддержку интересов олигархов

В этом убежден киевский политолог Руслан Бортник. Он подчеркнул, что главный финансовый документ Украины на 2017 год, принятый в первом чтении Верховной радой, ни в одном пункте не предусматривает социального и промышленного роста.

«В документе ничего не сказано о развитии украинской экономики. Также в нем не предусмотрено необходимого социального обеспечения. Можно сказать, что данный бюджет был разработан для поддержания страны в „экономической коме“, которая длится с 2014 года. Он рассчитан на поддержку интересов олигархов», — отметил Бортник.

По словам эксперта, бюджет Украины на 2017 год имеет дефицит, который легко вычислить, сравнив его расходные и доходные части: «К скрытому дефициту относятся средства, которые можно считать нереальными с точки зрения поступлений. В частности, речь идет о такой доходной статье бюджета, как средства от приватизации». Есть и другие источники, отметил политолог. Но это средства, которые можно либо взять из воздуха, включив печатный станок, либо идти с протянутой рукой к кредиторам, которые скоро начнут вышвыривать просителей, как бомжей.