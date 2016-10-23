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ЛНР: мирный житель тяжело ранен прицельным обстрелом со стороны украинских силовиков

опубликовано vinodelov в Вс, 23/10/2016 - 20:44 Новость: тема тэги гео
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В результате обстрела со стороны украинских оккупантов села Раевка Славяносербского района Луганской народной республики, тяжелые осколочные ранения получил мирный житель.

Во время обстрела мужчина 1958 года рождения ехал по дороге в село на собственном автомобиле, там и попал под прицельный огонь ВСУ: били из противотанкового ракетного комплекса (ПТРК).

«Со множественными осколочными ранениями мужчину доставили в одну из больниц Луганска. На данный момент он в реанимации в тяжелом состоянии. Автомобиль уничтожен полностью», — сообщили в Народной милиции ЛНР.

Напомним: в ночь на воскресенье, 23 октября, украинские силовики 216 снарядов и мин по окраинам Донецка и окрестностям Ясиноватой.

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