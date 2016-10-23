Упали по всем позициям: экономический итог украинского экспорта после евромайдана

Исполнительный директор Международного фонда Блейзера на Украине Олег Устенко сообщил, что в стране майдана стремительно сокращается экспорт.

«Упали по всем позициям — таков экономический итог Украины спустя три года после начала евромайдана, который, как известно, проходил под лозунгом необходимости заключения соглашения об ассоциации с ЕС», — констатировал Устенко.

«Да, можно радоваться тому, что в ЕС мы продаем теперь 40% нашего экспорта. В 2012–2013 годах это было 25%. Мы стали более зависимы от европейского рынка, и политики в восторге от этого увеличения зависимости. Вместе с тем, у нас резко упала зависимость от рынков России и СНГ. Если в 2012–2013 годах на Россию приходилось порядка 30%, то сейчас — не более 10%… Все бы ничего, если бы экономика играла так, как показывают эти цифры. Но, к огромному сожалению, в реальности за январь—август у нас было падение экспорта в целом на 9%. По итогам года это, скорее всего, будет 7–8%.

Мы должны понимать, что увеличение доли ЕС не означает, что мы с вами стали получать больше денег. Мы упали по всем позициям — и по России, и по СНГ, и по ЕС», — заявил исполнительный директор МВФ на Украине.