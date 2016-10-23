Главная

Упали по всем позициям: экономический итог украинского экспорта после евромайдана

опубликовано vinodelov в Вс, 23/10/2016 - 20:58 Новость: тема тэги гео
Падение

Исполнительный директор Международного фонда Блейзера на Украине Олег Устенко сообщил, что в стране майдана стремительно сокращается экспорт.

«Упали по всем позициям — таков экономический итог Украины спустя три года после начала евромайдана, который, как известно, проходил под лозунгом необходимости заключения соглашения об ассоциации с ЕС», — констатировал Устенко.

«Да, можно радоваться тому, что в ЕС мы продаем теперь 40% нашего экспорта. В 2012–2013 годах это было 25%. Мы стали более зависимы от европейского рынка, и политики в восторге от этого увеличения зависимости. Вместе с тем, у нас резко упала зависимость от рынков России и СНГ. Если в 2012–2013 годах на Россию приходилось порядка 30%, то сейчас — не более 10%… Все бы ничего, если бы экономика играла так, как показывают эти цифры. Но, к огромному сожалению, в реальности за январь—август у нас было падение экспорта в целом на 9%. По итогам года это, скорее всего, будет 7–8%.

Мы должны понимать, что увеличение доли ЕС не означает, что мы с вами стали получать больше денег. Мы упали по всем позициям — и по России, и по СНГ, и по ЕС», — заявил исполнительный директор МВФ на Украине.

»

Отправить комментарий

Содержимое этого поля является приватным и не будет отображаться публично.
  • Адреса страниц и электронной почты автоматически преобразуются в ссылки.
  • Строки и параграфы переносятся автоматически.
  • Доступные HTML теги: <img> <div> <span> <a> <em> <i> <strong> <b> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd> <u> <small> <strike> <sup> <sub> <h1> <h2> <h3> <h4> <h5> <h6> <font> <p> <br> </br> <iframe> <table> <tr> <td>

Подробнее о форматировании

Yes, this is a trick question and easy to answer.
We ask it because spam bots are too stupid to answer correctly, while humans are not.

:: vinodelov ::

Автор (или псевдоним)
Денис Виноделов

О себе

Пришёл, увидел, победил!