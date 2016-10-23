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Украинские депутаты придумали еще один способ выкачки денег у обедневшего народа — квартирный аудит

опубликовано vinodelov в Вс, 23/10/2016 - 21:17 Новость: тема тэги гео
Энергоаудит

В Верховной Раде Украины зарегистрирован законопроект, согласно которому все жители обязаны пройти так называемый квартирный аудит. Как говорят сами депутаты, он будет проведен с целью продвижения энергоэффективных технологий, и аудиторы проведут анализ жилья каждого украинца, чтобы прийти к выводу, какая из технологий энергосбережения лучше всего подходит конкретному дому. Заплатить за это удовольствие, то есть оплатить работу аудиторов обязаны будут собственники жилья и даже арендаторы. Уже посчитали, что за стоквартирный дом придется выложить 9,5 тысяч гривен, за трехсотквартирный — 12 тысяч гривен. И так далее.

Если кто-то из жильцов не заплатит, его будут нещадно штрафовать. Сумма такого штрафа будет составлять 3400- 5100 гривен. Законопроект должен начать работать с первого января 2017 года.

Специалисты считают, что это очередной способ выкачки денег из бедного населения. Нетрудно посчитать, что только сто трехсотквартирных домов должны дать один миллион 200 тысяч гривен. В общем итоге по стране сумма вырисовывается колоссальная.

Специалисты удивлены, зачем проводить аудит всех домов, если в советское время они были типовыми. И самое главное, учитывая дефицит бюджета, современные энергоэффективные технологии, в лучшем случае, постараются ввести в нескольких домах, в качестве эксперимента. Так стоит ли обирать людей…

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Автор (или псевдоним)
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