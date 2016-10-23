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Еще один пожилой украинец покончил собой: не на что было лечиться

опубликовано vinodelov в Вс, 23/10/2016 - 22:07 Новость: тема тэги гео
Ружьё

Это произошло в Подольском районе столицы Украины. Пенсионер 66 лет свел счеты с жизнью, выстрелив себе в живот из ружья, когда находился в ванной комнате. Выстрел услышала жена, прибежала, но было уже поздно.

Пожилой мужчина оставил после себя предсмертную записку, где рассказал, что тяжело болен. Жизнь его превратилась в сплошную муку, а денег на лечение или хотя бы на противоболевые препараты нет.

По официальным данным смерть от суицида на Украине сегодня уже вышла на второе место после естественной смерти и смерти от внешних причин. А сама страна майдана стала рекордсменом Европы по числу самоубийств. Особенно их много среди пожилых людей: цены на все растут, а пенсии остаются мизерными.

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Автор (или псевдоним)
Денис Виноделов

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