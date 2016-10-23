Президент Порошенко пообещал украинцам безвиз с Европой через месяц

Украинский президент даже назвал конкретную дату — 24 ноября, когда в Брюсселе пройдет саммит Украина — Евросоюз.

«Я уверен в том, что документы о предоставлении Украине безвизового режима полностью будут подписаны и ратифицированы Европарламентом, в этом нет никаких сомнений. Могу даже сказать до какой даты — это произойдет до 24 ноября», — заявил Порошенко.

Согласно повестке дня, на этом саммите планируется обсудить либерализацию визового режима между Украиной и ЕС, реализацию Минских договоренностей по Донбассу, а также меры по борьбе с коррупцией в Украине и согласование плана реформ, которые в стране майдана нужно провести.