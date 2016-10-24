Сводка событий в Сирии за 23 октября 2016 года

Россия усугубляет гражданскую войну и гуманитарный кризис в Сирии. Заявления российской стороны о том, что она якобы воюет с «Исламским государством», не соответствуют действительности, заявил министр обороны США Эштон Картер. Глава Пентагона заявил, что Россия повинна в эскалации сирийского кризиса. Он отметил, что Москва вмешалась в сирийский конфликт, утверждая, что намерена бороться с ИГ и положить конец гражданской войне. «Но они не сделали ни того, ни другого», — заявил Э.Картер.

Количество населенных пунктов, присоединившихся к процессу примирения, увеличилось до 840. Количество вооруженных формирований, заявивших о своей приверженности принятию и выполнению условий прекращения боевых действий, не изменилось – 69.

За сутки зафиксирован 71 обстрел со стороны незаконных вооруженных формирований в провинциях Алеппо (48), Дамаск (18), Хама (4) и Латакия (1).

Российские ВКС и ВВС Сирии по оппозиционным вооруженным формированиям, заявившим о прекращении боевых действий и сообщившим в российский или американский центры примирения сведения о своем расположении, удары не наносили.

Патрульный противолодочный самолет ВМС США Р-8А Poseidon с бортовым номером 168859 совершил подлет к российским базам в Сирии. В ходе разведывательного полета самолет курсировал от базы материально-технического обеспечения ВМФ России в Тартусе до города Латакия, к югу от которого расположена авиабаза ВКС России Хмеймим. По такому маршруту он пролетел не менее четырех раз, держась от побережья на расстоянии 50–60 км.

Самолет-разведчик вылетел с авиабазы Сигонелла на Сицилии. По информации агентства, он в настоящее время продолжает выполнять круговые полеты над морской акваторией к югу от Кипра, где, предположительно, находятся корабли постоянного оперативного соединения ВМФ России в Средиземноморье.

Алеппо. Вооруженные формирования, заявившие о прекращении боевых действий, обстреляли из минометов и стрелкового оружия квартал Хай-эль-Антари в городе Алеппо.

Вооруженные формирования прочих террористических группировок из РСЗО кустарного производства, минометов и стрелкового оружия обстреляли н.п. Шурфа, Эль-Хадер, Бакиртая, Беньямин, кварталы Рамуси, Эль-Халидия, «3000», Хай-эль-Антари, Эль-Машарка, «1070», Рамуси, Хай-эль-Ансари, цементный завод, торговый центр «Кастелло», КПП № 1 дороги «Кастело», пункты пропуска № 1 в квартале Бустан-Баша, № 5 и № 6 в квартале Шейх-Хадер, № 8 в районе населенного пункта Бакиртая, участок автодороги в районе населенного пункта Араду Зейдун.

Для мирных жителей, покидающих находящиеся под контролем незаконных вооруженных формирований районы города Алеппо, продолжают работать пункты горячего питания и выдачи предметов первой необходимости.

Сирийская Арабская Армия при поддержке ливанского Сопротивления возобновила наступление на юге Алеппо (Фото 1), атаковав позиции боевиков между н.п. Хан-Туман и комплексом «1070».

К югу от города Алеппо от боевиков очищена база батальона ПВО.

На юге и западе провинции Алеппо идут бои в н.п. Аль-Эйс, Мааррата, Аль-Хальдия, к западу от поселка Ханасер, а также в административном центре в квартале Ар-Рашидин-5.

Установлен огневой контроль над высотой Телль-Базу и округом Рашиддин-5.

Правительственные войска при поддержке авиации и артиллерии продвигаются к высотам у жилого квартала 1070.

ВКС РФ атаковали транспортные коммуникации боевиков вдоль дорог вокруг Хан-Тумана и Рамусы и их позиции в районах Аль-Хамдания 1070, Рашиддин и Джабас-Сук.

Продолжаются бои в районах Шейх Саид, «1070» и Аль-Хамдания.

Курды из «Демократических сил Сирии» организовали успешную засаду и нападение на подразделения турецких военных и протурецких боевиков-исламистов у сирийского города Мара в районе Твихна, недалеко от плотины Шахба.

В ответ на атаку SDF, турецкая армия возобновила артиллерийские обстрелы курдских населённых пунктов у сирийско-турецкой границы.

Авиация коалиции у города Мара уничтожила артиллерийскую систему ИГ.

Идлиб. ВВС САР атаковали боевиков в н.п. Хан-Шейхун, а также в окрестностях Тель Ас-Сафра и Эриха.

Латакия. Вооруженные формирования, заявившие о прекращении боевых действий, из минометов и стрелкового оружия обстреляли позиции правительственных войск на горе Абу-Али.

ВВС САР атаковали боевиков на северо-востоке провинции Латакия в районе Джебаль Кензу и в н.п. Тардин, Кафр-Санду, Кинда, Маранд и Карфус.

Хама. Террористы обстреляли железнодорожную станцию в н.п. Каукаб и ТЭС в населенном пункте Махарда.

ВВС САР атаковали боевиков в н.п. Хирбет Маарин, Морк, Суран, Аль-Ляхая, Аль-Латамна, Тибет Аль-Имам, Тель Аль-Минтар, Аль-Масасна и Ас-Самман.

Хомс. Боевики ИГ предприняли очередную атаку на северо-востоке провинции Хомс, целью которой стало нефтяное месторождение Аль-Махр близ высоты Саввана. Джихадистам удалось захватить несколько блокпостов и выйти на окраины месторождения.

После контратаки САА при поддержке ВКС РФ, подразделениям 11-й танковой дивизии удалось отбить всю утраченную ранее территорию, и сохранить контроль над месторождением Аль-Махр.

ВВС САР атаковали боевиков в районах Ар-Растан, Тель-Дахаб и Аль-Америя.

На основании указа №15 от 2016 года в провинции амнистировано 160 человек.

Дамаск. Вооруженные формирования, заявившие о прекращении боевых действий, из РСЗО кустарного производства, ствольной артиллерии, минометов и стрелкового оружия обстреляли н.п. Джобар, Бала-Эль-Кадима, Дума и Кафер-Батна, позиции правительственных войск в районах высоты с отметкой 612 и фермы в н.п. Кусайр.

Обстрелам прочих боевиков подверглись н.п. Хауш-Насри, Джобар, больница Ибн-эль-Валид, лагерь Эль-Вафидин в районе населенного пункта Мазраат-Махмуд, школа медицинской службы в населенном пункте Хараста, спортивная площадка и электростанция в н.п. Джобар, позиции правительственных войск в районе населенных пунктов Джобар и Дума.

К западу от поселка Хан Аш-Ших и в районе Закия армейские подразделения очистили от боевиков несколько плантаций.

Дараа. В городе Дараа продолжаются бои в районах Аль-Баляд и Аль-Аббассия.

Хасака. Авиация коалиции у города Шададди уничтожила тактическую единицу и шесть боевых позиций ИГ.

Дейр-эз-Зор. ВВС САР атаковали ИГиловцев в районах Панорама, Ас-Сарда, Аль-Джафра и в окрестностях военного аэродрома.

Отбита очередная атака на военный аэродром Дейр-эз-Зор. Помимо аэропорта атаке подвергся н.п. Аль Джафра.

Авиация коалиции у города Абу-Камаль уничтожила тактическую единицу, нефтяную скважину и транспортное средство ИГ.