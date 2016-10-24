Журналист из которого СБУ хотели сделать шпиона поделился подробностями

В интервью белорусскому порталу TUT.by Армен Мартиросян из-за которого по требованию СБУ и под угрозой применения истребителей гоняли белорусский самолет между Украиной и Белоруссией рассказал, что сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) «искали какой-то накопитель информации».

«Меня вывели из самолета, проверили все мои вещи. Ничего не нашли, составили акт о том, что у меня ничего недозволенного не найдено, отпустили. На следующем рейсе я улетел», — уточнил Мартиросян. При этом на своей странице в Facebook он написал, что подробности инцидента будут представлены «после консультаций с юристами».

Ранее в субботу начальник аппарата главы СБУ Александр Ткачук сообщил, что белорусский самолет был возвращен в аэропорт Киева, чтобы силовики смогли убедиться в отсутствии угрозы национальной безопасности. При этом он опроверг информацию об угрозах поднять в воздух истребители.

Заместитель генерального директора «Белавиа» Игорь Чергинец в свою очередь заявил, что угрозы задействовать военную авиацию зафиксированы в записи переговоров экипажа с наземными службами. «Если понадобится, мы ее расшифруем и предоставим», — сказал он. Факт угроз также подтвердил командир воздушного судна Виктор Шышло.

21 октября, пассажирский самолет, выполнявший рейс В2−840 в Минск, был возвращен в Жуляны под угрозой украинской стороны поднять истребители в случае невыполнения указания. В 15:36, когда поступила команда на разворот, самолет находился всего в 50 километрах от границы с Белоруссией.

Армен Мартиросян, имеющий армянское гражданство, — популярный блогер, журналист, бывший редактор российского издания «Украина.ru». До 2014 года жил в Киеве, затем переехал в Москву.