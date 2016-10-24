К 170-летию галицкой резни

К летописи «искренней дружбы» между поляками и украинцами наряду с волынской резнёй 1943 года следует добавить ещё один кровавый эпизод. Это произошло в 1846 году – ровно 170 лет тому назад, когда в принадлежавшей Австро-Венгрии Галиции в очередной раз началось восстание польской шляхты, стремившейся к восстановлению Речи Посполитой.

Австро-венграм надоело традиционными методами гасить польские мятежи, и они обратились к галицким крестьянам – хлопам польских панов с предложением расправиться с мятежниками за деньги. Причём за мёртвого шляхтича платили вдвое больше, чем за живого. И тут же началась жуткая резня, жертвами которой пали более полутора тысяч человек. Вырезали поляков целыми семьями.

Причём обезглавливание считалось слишком лёгкой смертью. Добрые галичане расчленяли свои жертвы, перед смертью жестоко пытали: живьём сдирали кожу, посыпали солью. Особенно масштабно шли убийства в Тарновском уезде, где банды добровольных карателей возглавил бывший солдат австро-венгерской армии Якуб Шеля – «бандера девятнадцатого века».

До смерти напуганные шляхтичи бежали под защиту Российской империи, где власти поддерживали строгий порядок. А потом русские войска вошли в австро-венгерский Краков – центр польского мятежа и всё стихло. А хлопы-убийцы не получили от властей даже освобождения от барщины. Правда, самого Якуба Шелю наградили участком земли в соседнем уезде.