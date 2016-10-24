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Германия и Франция должны ввести санкции в отношении Киева

опубликовано alex1943 в Пнд, 24/10/2016 - 11:56 Новость: тема тэги гео
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Такое мнение высказал представитель ЛНР в политической подгруппе по урегулированию военного противостояния на Донбассе Родион Мирошник.

По словам Мирошника, Порошенко на прошедшем на прошлой неделе саммите «нормандской четверки» попытался «перекрутить» согласованные решения, и на изменение позиции Киева рассчитывать не стоит.

«Для изменения позиции Киева страны-посредники в лице Германии и Франции не должны ограничиваться только словесным давлением на Украину, но и рассматривать вопросы введения санкций против Киева за невыполнение взятых на себя обязательств в рамках нормандского и минского форматов», — считает Родион Мирошник.

Мирошник обратил внимание на то, что представители Киева не хотят не только согласовывать, но и просто обсуждать предлагаемые республиками изменения, в частности, по «формуле Штайнмайера», которая предусматривает предоставление особого статуса для ДНР и ЛНР временно на день выборов и постоянно — после опубликования отчета ОБСЕ об итогах выборов.

Однако Киев не идет на это, да и в целом ратуют за «исключение из закона положений, предоставляющих статус «временный» «особому порядку местного самоуправления в Донбассе», пояснил Мирошник

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