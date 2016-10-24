На Украине активизировалась борьба с суррогатным алкоголем

Из-за постоянно нарастающих случаев отравления фальсифицированной водкой, особенно в Харьковской области, украинская власть была вынуждена привлечь к расследованию полицию из других областей. Появились сообщения о первых результатах изъятия суррогата, способах его изготовления и методах продажи через легальные рынки сбыта.

Нацполиция Украины изъяла на водочном заводе в Харьковской области более 590 тысяч бутылок фальсифицированного алкоголя общей стоимостью около 1,2 миллиона долларов, сообщила в понедельник пресс-служба ведомства.

На Украине фиксируется всплеск отравлений суррогатным алкоголем, по данным Госслужбы Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей, число погибших от отравления некачественным алкоголем достигло 65.

Всего в рамках следствия оперативники управления защиты экономики и следователи полиции Днепропетровской области совместно с работниками прокуратуры области провели 13 обысков на территории Днепропетровской и Харьковской областей.

По данным правоохранителей, на предприятии производился алкоголь, который не проходил по отчетной документации. С целью дальнейшей продажи эта продукция маркировалась поступавшими на завод марками акцизного налога Украины, которые впоследствии признавались уничтоженными. Должностные лица завода работали в сговоре с работниками фискальной службы.

"Правоохранители изъяли более 590 тысяч бутылок, общая стоимость которых достигает почти 30 миллионов гривен (около 1,2 миллиона долларов). Также полицейские изъяли более одного миллиона гривен (около 40 тысяч долларов)", — говорится в сообщении.

Открыто уголовное дело по статье "незаконное использование марок акцизного налога для продажи товаров".