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На Ровенщине будут судить организаторов перекрытия трассы «Киев-Чоп»

опубликовано vinodelov в Пнд, 24/10/2016 - 13:05 Новость: тема тэги гео
Протест

В Ровенской области правоохранители внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований по части 1 статьи 279 (блокирование транспортных коммуникаций) Уголовного кодекса Украины по факту блокирования дороги «Киев-Чоп». Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Ровенской области.

21 октября в 17 часов группа людей хаотично ходила пешеходным переходом на автодороге «Киев-Чоп» вблизи села Белая Криница Ровенского района. Протестующие требовали освобождения от должности новоизбранного председателя Ровенского городского суда.

Как утверждают правоохранители, организатором акции является заместитель руководителя одной из общественных организаций области.

«Во время досудебного расследования будут устанавливаться и другие участники события, и виновные будут привлечены к уголовной ответственности. Согласно санкции статьи, им грозит ответственность в виде штрафа до 2550 гривен, или исправительные работы на срок до двух лет, либо арест на срок до шести месяцев, или ограничение свободы сроком до трех лет», — отметил заместитель начальника ГУНП в Ровенской области начальник следственного управления Александр Панасюк.

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