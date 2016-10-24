Ляшко VS Кравчук – о ядерном статусе Украины

Нардеп Олег Ляшко опять возвращается к проблеме ядерного статуса Украины. Теперь не с трибуны Верховной Рады, а со своей страницы в Facebook, где он написал:

"Ровно 25 лет назад Верховная рада приняла заявление о безъядерном статусе Украины. Убежден, что это была одна из наших самых больших ошибок в процессе восстановления государственности… Ядерное оружие и мощная армия должны были бы стать главными гарантами нашей независимости, а не Будапештский меморандум, о котором сегодня стесняются упоминать даже те, кто его подписал. Поэтому любой ценой мы должны восстановить наш ядерный щит. Другого реального способа навсегда защитить нашу родную Украину… просто нет".

С ним не согласен экс-президент Украины Леонид Кравчук, который приводит убедительные доводы: "Мы с ядерным оружием, не имея систем управления, испытания, воспроизводства были бы похожи на обезьяну, которая держит в руках гранату", — сказал Кравчук в интервью украинскому изданию "Гордон".

По его словам, любое ядерное оружие имеет "срок годности", а без систем обслуживания оно представляет опасность. И таки прав политический «хитрый лис».