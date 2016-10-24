Развал Евросоюза возможен после вхождения в «зону турбулентности»

По сообщениям западных СМИ так считает Министр иностранных дел Германии Франк-Вальтер Штайнмайер. «Зоной турбулентности» он определил финансовый кризис, наплыв беженцев и Brexit. Все эти факторы уже в действии.

По информации западных СМИ, Штайнмайер назвал финансовый кризис, референдум Великобритании и огромный поток беженцев главными толчками ЕС к зоне турбулентности. За последний год вещи, которые казались очевидными, теперь находятся под большим сомнением.

Министр подчеркнул, что "всем необходимо помнить, чем ценен Евросоюз, иначе он погибнет". Кроме того, "популисты правого толка могут воспользоваться ситуацией", опасается Штайнмайер.

Глава МИД Германии подчеркнул, что правительство планирует обсудить проект по будущему Евросоюза и его перспективах с общественностью.

По словам Штайнмайера, Германия хочет услышать критику в отношении ЕС, чтобы понять, что они делают правильно, а что нет.

В четверг, 20 октября, стало известно, что ситуации в Сирии не сподвигнет страны-участницы ЕС на новые антироссийские меры. Есть шанс, что Германия и Евросоюз кардинально пересмотрят и свои взаимоотношения с Украиной.