Львовский суд удовлетворил иск о незнании Деканоидзе украинского языка

Львовский окружной административный суд под председательством судьи Александра Сасевич удовлетворил 24 октября иск львовского нациста Святослава Литинского в МВД с требованием провести служебное расследование фактов игнорирования украинского языка в публичных выступлениях председателя Национальной полиции Хатии Деканоидзе.

«7 марта я обращался в МВД с просьбой провести служебное расследование по факту не использования Деканоидзе украинского языка, поскольку государственные служащие и чиновники обязаны использовать государственный язык, а также привлечь ее к дисциплинарной ответственности. Они этого не сделали. В суд подал 24 мая, поскольку считаю их действия неправомерными», — рассказал Святослав Литинский.

По его словам, представители МВД уже в третий раз не появляются в суд.

Ранее Святослав Литинский выиграл похожие судебные иски об игнорировании украинского языка у министра внутренних дел Арсена Авакова и председателя НАБУ Артема Сытника. В конце сентября суд также по иску Латинского обязал аппарат Верховной Рады переводить на украинский все выступления народных депутатов. В 2013 году украинская нацистка Ирина Фарион также судилась по этому поводу с Верховной Радой, но тогда киевский суд отказал ей.