На Ивано-Франковщине мужчина во дворе собственного дома обнаружил растяжку с гранатой

В субботу, 23 октября, в городе Калуш Ивано-Франковской области местный житель обнаружил на собственном дворе гранату РГД-5, которая была привязана к кирпичу. Об этом сообщила пресс-служба управления чрезвычайных ситуаций Ивано-Франковской ОГА.

В течение трех часов работники взрывотехнической службы научно-исследовательского экспертно-криминалистического центра и кинологической службы ГУ национальной полиции в области обследовали территорию частного дома.

Взрывной предмет изъяли. Следствие выясняет обстоятельства, при которых во дворе у жителя Калуша появилась «растяжка». Одна из главных версий — растяжка как предупреждение.

Взрывное устройство отправили на экспертизу. Специалисты склоняются к тому, что он не было настроено на детонирование, скорее всего таким образом хозяина попытались напугать или предупредили.

Между тем, местное издание «Курс» сообщил, что хозяин дома во дворе которого была граната — это 47-летний предприниматель Петр Яцук, глава ООО «Кольский комбинат хлебопродуктов».

Следователи пока квалифицировали данный случай, как незаконное обращение с оружием, боеприпасами и взрывчатыми веществами. По факту возбуждено уголовное производство.