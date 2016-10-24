Из-за спецконфискации есть вероятность потерять деньги Януковича за рубежом, — генпрокуратура Украины

По возвращению на Украину денег соратников беглого Януковича, арестованных летом 2016 латвийскими властями, продолжаются межправительственные переговоры. Однако, если на Украине будет принят закон о спецконфискации, то есть большая вероятность того, что они не будут иметь успеха.

«Уникального рецепта вернуть деньги Януковича нет. Летом этого года средства, а это более 50 млн. евро, были арестованы латвийскими властями по просьбе украинской стороны. Деньги нашлись на латвийских счетах компаний, зарегистрированных на Украине. Это стало возможным благодаря решению суда на Украине, затем это поддержал суд в Латвии. Часть из этой суммы латыши направили в свой бюджет по постановлению местного суда, остальные ждут решения по их дальнейшей судьбы. Переговоры пока продолжаются», — сообщил заместитель генерального прокурора.

Евгений Енин также отметил, что в соответствии с латвийским законодательством, взыскание денег, приобретенных противоправным способом, происходит двумя путями: если речь идет о стране происхождения денег, которая является членом ЕС, то ей могут вернуть более 50% суммы, если нет, тогда возвращаются менее половины от общего объема.

«От мастерства нашей переговорной группы зависит, сколько нам отдадут в итоге. В случае, если парламент примет закон о спецконфискацию денег Януковича и „компании“, то мы сможем взыскать 1,5 млрд долл., арестованных на счетах на Украине, однако потеряем сумму в Латвии. Ибо их законодательство не предусматривает конфискации средств без приговора суда», — отметил юрист.

Межправительственные переговоры это лишь один из механизмов, который поможет вернуть арестованные деньги экс-чиновников времен президента Виктора Януковича.

«Есть и другие пути. Например, вспомните, когда Швейцария односторонне решила вернуть нам 10 млн. долл. Павла Лазаренко и 4 млн. долл. его подельника Кириченко. Это было суверенное решение одного государства. Впрочем, никто не говорит, что нам надо полагаться исключительно на такой подход», — убежден Евгений Енин.

По словам заместителя генерального прокурора Украины, вопрос возвращения активов в мировой практике это как минимум 4–8 лет волокиты.

«Мы должны воспользоваться всеми возможными механизмами для взыскания похищенных из бюджета средств. Закон о спецкофискации также может нам пригодиться, но он не должен иметь индивидуальный характер, а касаться определенной группы лиц. Потому что если в нем будут дискриминационные нормы, тогда столкнемся с большими проблемами, в частности, с судебными исками от экс-чиновников. В той же Латвии так же действует закон о спецконфискации, и он почти идеальный», — рассказал юрист.

Генеральный прокурор Латвии заявил о готовности обсудить возможность возвращения или распределения средств, конфискованных со счетов экс-чиновников времен Виктора Януковича. В прокуратуре Латвии заверили, что готовы сотрудничать с украинскими правоохранителями, чтобы установить принадлежность фирм и счетов, с которых сняли средства.

13 сентября 2016 суд Латвии конфисковал 50 млн. евро в пользу государства в деле о хищении из госбюджета Украины и легализации средств через латвийские банки.