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Конфискацию денег Януковича запрещает действующая Конституция, — юрист

опубликовано vinodelov в Пнд, 24/10/2016 - 16:30 Новость: тема тэги гео
Деньги Януковича

Действующая Конституция Украины позволяет чиновникам времен президентства Виктора Януковича не попасть под действие так называемого закона о спецконфискации в случае его принятия Верховной Радой. Об этом заявила кандидат юридических наук, эксперт-криминалист Анна Маляр.

«В Конституции четко указано, что принятые на Украине законы не имеют обратной силы, кроме случаев, когда они смягчают или отменяют ответственность лица, улучшают жизнь граждан и др. Закон о спецконфискации, наоборот, только усиливает ответственность, поскольку конфискация является видом наказания. Это означает, что он точно не может иметь обратной силы и его нельзя применять к преступлениям команды предыдущего президента. Зато попадут под действие закона только те, кто совершил правонарушения, предусмотренные законом о спецконфискации, после вступления в силу», — отметила Анна Маляр.

По мнению юриста, ажиотаж вокруг так называемого закона о спецконфискации, возник, потому что политикам просто нужно что-то дать на откуп избирателям. Если в парламенте его примут, то появится ситуация, которая уже была с законом о люстрации. Тогда люстрованные чиновники, ссылаясь на конституционную норму, обновлялись на должностях через суд.

Напомним, как уверяет министр юстиции Украины Павел Петренко, закон о спецконфискации будет распространяться только на топ-коррупционеров.

«Эта версия (закона о спецконфискацию, — ред.) распространяется на топ-коррупционеров, по которым уже есть арестованные средства, по которым есть подозрения», — заверил он.

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Автор (или псевдоним)
Денис Виноделов

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