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В Краматорске пожарные машины оказались без воды

опубликовано alex1943 в Пнд, 24/10/2016 - 16:34 Новость: тема тэги гео
pogarnik
В распоряжении военной комендатуры № 85 ВСУ, находящейся на аэродроме Краматорска, помимо другой «колесной» техники, есть и три пожарные машины. Только размещаются они постоянно не на территории краматорского аэропорта, а в пожарной части, расположенной неподалеку, среди жилой застройки Краматорска.

В воскресенье, 23 октября, начальству военной комендатуры № 85 вздумалось проверить функциональную готовность своего пожарного подразделения. Расчетам всех трех машин в 10 часов утра было внезапно приказано прибыть в расположение комендатуры с полным снаряжением и со всеми средствами тушения огня.

На место вызова пожарные машины примчались, в общем, быстро. Но, как оказалось по их прибытию, водой и противопожарной пеной была заправлена лишь одна машина из трех. Куда девались средства пожаротушения из двух остальных автомобилей, их экипажи не могли объяснить ничего вразумительного.

Сейчас военная комендатура № 85 по факту исчезновения из двух пожарных машин запаса воды и пены, проводит служебное расследование. Причем, прорабатывается и та версия, что воду и пену с пожарных машин могли слить «диверсанты ДНР».


Военкор Самур

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