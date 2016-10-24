К югу от Попасной ВСУ размещают «Акации»

За неделю, продолжавшуюся с 17 по 23 октября, украинские военные обстреляли территорию Луганской Народной Республики более, чем 240 раз. Огонь велся в основном из минометов, противотанковых гранатометов, а также из стрелкового оружия. Время от времени, к обстрелам подключались и гаубицы калибра 122 миллиметра.

В городе Первомайск попаданием артиллерийского боеприпаса был поврежден старый трехквартирный дом.

В течение суток 23 октября (по состоянию на 8 часов утра 24 октября), украинские вояки опять обстреливали из минометов поселок Калиново и село Калиновку. Под огонь эти населенные пункты за сутки попадали шесть раз. По Калиново и Калиновке стрельба производилась с позиций ВСУ, находящихся под городом Попасная, селами Новозвановка, Трехизбенка и Луганское.

Со стороны города Счастье, украинскими военными было обстреляно село Веселая Гора, а со стороны города Золотое - небольшое село Марьевка.

Со своих позиций у поселка Станица-Луганская, ВСУ снова «упражнялись» в стрельбе из минометов и гранатометов по памятнику князю Игорю и его дружине.

Разведка Народной милиции ЛНР зафиксировала также, в минувшие выходные, оборудование на местности, южнее города Попасная, огневой позиции для батареи самоходных артиллерийских установок «Акация». Калибр самоходных гаубиц «Акация» - 152 миллиметра, максимальная дальность стрельбы - 17,4 километра.

Настораживает то, что развертываемая украинскими военными позиция для самоходных гаубиц «Акация», располагается в 14-15 километрах от города Стаханов, следовательно, жилые кварталы шахтерского города и с этой направления попадают в зону прямой досягаемости тяжелой артиллерии ВСУ.