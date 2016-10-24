На катере ВМС Украины взорвался двигатель

Украинские военные вновь отличились «грамотной» эксплуатацией боевой техники, на этот раз - морской. В гавани Бердянска, превращенного теперь в место дислокации гарнизона военно-морских сил (ВМС) бывшей Украины, с утра 24 октября стали готовить к выходу в море небольшой транспортный катер.

Команда катера сначала погрузила на борт все необходимое и, удостоверившись, что эта работа сделана, принялась заводить двигатель катера.

Мотор зафыркал, из трубы повалил дым, но не прошло и минуты, как двигатель взорвался, после чего стал похож на горящую стальную коробку.

Пожар, из-за того, что он охватил не слишком большую площадь, удалось потушить сравнительно быстро.

Вскоре выяснилось, что на катере сперва разорвало топливный бак, после чего, вырвавшееся пламя моментально перекинулось на двигатель, где также произошел взрыв подаваемого горючего и выделяющихся газов. В самом моторе повреждения получил весь кривошипно-шатунный механизм. Теперь двигатель катера и бак для топлива восстановлению не подлежат, их надо менять.

Обследовавшие очаг взрыва и пожара специалисты по вождению и технической эксплуатации мелких плавательных средств склоняются к тому, что в топливном баке могла взорваться некондиционная смесь разных видов горючего.

Возможно, что не утром, на которое был назначен выход катера в Азовское море, а еще накануне, вечером, в бак с соляркой долили бензина, а потом и эту смесь разбавили чем-нибудь таким, что горит. И сделано это было, вероятно, при работающем двигателе. Он, в этом случае сыграл роль «реактора», приготовившего взрывчатый состав. А когда двигатель катера запустили снова, взрыв был уже неминуем.