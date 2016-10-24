На Прикарпатье продавцы вещевого рынка хотели расстрелять полицейских

В Ивано-Франковске не утихает скандал вокруг резонансного события, которое произошло в эти выходные на одной из центральных улиц вблизи вещевого рынка. Патрульных, которые пытались составить протокол на мужчину, который нарушил правила парковки, чуть не избили продавцы рынка.

Человек, который неправильно припарковал свое авто, криками, что его якобы избили за неправильную парковку, привлек продавцов с рынка на свою сторону. Люди даже не пытались выяснить, кто виноват, они начали ругать патрульных и кричать «что им надо глаза повыдирать», чуть ли не дошло до драки. Хотя один патрульный все же пострадал. Ему в лицо нарушитель брызнул из баллончика.

Чтобы утолить толпу, пришлось вызывать дополнительные экипажи патрульных. В конце концов, мужчину задержали, и практически на руках отнесли в автомобиль патрульных, чтобы доставить его в участок.

Сегодня начальник управления патрульной полиции Ивано-Франковска Дмитрий Михалец во время пресс-конференции заявил, что полностью поддерживает действия патрульных. А также отметил, что его возмутило поведение местных жителей, которые кричали, что нужно расстрелять полицейских.