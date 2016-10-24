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В Херсоне действовала схема теневого оборота металлолома на миллионы долларов

опубликовано vinodelov в Пнд, 24/10/2016 - 17:28 Новость: тема тэги гео
Металлолом

В Херсоне изъяли незаконно заготовленный металлолом, который был подготовлен для дальнейшего экспорта за границу. Во время санкционированного обыска оперативники Управления защиты экономики и следствия полиции изъяли почти 15 тысяч тонн металла. Об этом 24 октября сообщает департамент защиты экономики Нацполиции Украины.

По информации сотрудников Управления защиты экономики (УЗЭ) в Херсонской области ДЗЭ Нацполиции, металл скупился через незаконные приемные пункты. В дальнейшем лом завозился на территорию порта по поддельным товарно-сопроводительным документам. Заготовленный лом черных металлов экспортировался за рубеж.

Схему ввели и использовали два субъекта хозяйствования Херсона.

В рамках уголовного производства, открытого по ст. 213 (Нарушение порядка осуществления операций с металлоломом) Уголовного кодекса Украины, полицейские провели санкционированные обыски на территории морского торгового порта. В частности, площадки, которыми пользовались общества, осуществляли незаконные операции с металлоломом.

Оперативники УЗЭ в Херсонской области и следственные Херсонского отдела полиции изъяли около 15 тысяч тонн лома черного металла. По предварительным подсчетам, стоимость имущества составляет более 2,8 млн долл. США.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа от 25,5 тысяч до 34 тысяч гривен или исправительные работ на срок до двух лет, или ограничение свободы на срок до одного года.

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Автор (или псевдоним)
Денис Виноделов

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