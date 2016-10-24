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Новая киевская полиция уже разбила 160 служебных автомобилей

опубликовано alex1943 в Пнд, 24/10/2016 - 18:00 Новость: тема тэги гео
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Псевдореформы в украинских правоохранительных органах привели к тому, что в новую, майданную полицию пришли непрофессионалы. Мы уже писали о автомобилях Toyota Prius, разбитых сотрудниками Нацполиции. Киевский тележурналист Константин Стогний привел такие данные: по состоянию на 21 июля столичные полицейские, гоняя по дорогам на большой скорости, часто в состоянии алкогольного опьянения, разбили 160 служебных автомобилей Toyota Prius.

По сути, из-за нарушений правил дорожного движения самими полицейскими, они уже лишились более 68% своего автопарка. Из ранее полученных 235 авто остались 75. Да и это данные, напомним, на 21 июля, а сейчас — конец октября.

Недавно стали известны подробности ДТП с машиной патрульных в Киеве 13 сентября, в котором погиб мужчина. погибшим оказался 40-летний травести-актер Андрей Корниевский (псевдоним - Андрелла Водкина). Он ехал в такси Chevrolet, в которую врезался патрульный автомобиль Prius с девушкой-полицейской за рулем.

На Украине планируют изменить правила дорожного движения, чтобы сократить количество аварий. Законопроект об этом уже подан в Верховную раду и сейчас рассматривается соответствующим комитетом. Ответственности и для пешеходов, и для водителей станет больше. Но специалисты считают, что при нынешних «реформах» в системе МВД, на Украине это произойдет только на бумаге.

кладбище авто

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