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Военная техника и боевые подразделения ВСУ прибывают на Донбасс, в прифронтовую зону

опубликовано alex1943 в Пнд, 24/10/2016 - 18:06 Новость: тема тэги гео
vojaki
Военная техника и живая сила украинских оккупантов продолжает прибывать на Донбасс. Об этом сообщает разведка ДНР. Так, в районе поселка Майорск, 1,5 км от линии соприкосновения, обнаружено местонахождение двух 120-мм минометов, в Авдеевке, 5 км от линии соприкосновения, - огневые позиции минометной батареи (шесть 120-мм минометов).

Украинская техника постоянно прибывает на юг Донбасса. В районе села Широкино, 1 км от линии соприкосновения, для усиления позиций 137 -го батальона 36 – й отдельной бригады морской пехоты под Мариуполь прибыл батальон 45 –й отдельной десантной штурмовой бригады ВСУ, а в самом Мариуполе, 13 км от линии соприкосновения, зафиксировано прибытие из Киева и Днепропетровска нескольких групп бойцов националистических подразделений «Правый сектор», «Азов» и «Айдар» - бандитских формирований, отличающихся большой жестокостью.

Также поступило сообщение из Курахово. Город буквально напичкан военными, они продолжают прибывать. При этом сама техника базируется ближе к Марьинке (райцентр в 2-х км. от линии разграничения). Часть ее находится в укрытиях или тщательно замаскирована.

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