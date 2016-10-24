Донбасс: оккупанты из «Правого сектора» отбирают дома людей, проживающих на линии разграничения

Об этом, ссылаясь на информацию от местных жителей, рассказал спикер минобороны ДНР Эдуард Басурин. Всего в четырех километрах о линии разграничения, в поселке Верхнеторецкое (Ясиноватский район), сотня «правосеков» прибывших сюда, самовольно занимают дома местных жителей.

«В Верхнеторецкое отмечено прибытие до ста человек личного состава ДУК «Правый сектор», которые, несмотря на жалобы местного населения, занимает жилые дома», - сказал представитель военного ведомства.

Кроме того, Басурин сообщил, что разведка ДНР докладывает о прибытии в семикилометровую зону от линии разграничения восьми 122-мм самоходных артиллерийских установок «Гвоздика», а также о размещённых в пяти километрах от линии фронта пяти новых танках и еще трёх «Гвоздик». Также, по сообщению разведки, в район села Широкая Балка, расположенного всего в двух километрах от линии фронта,на двух грузовых автомобилях прибыли сорок польских наемников.