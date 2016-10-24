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У детей Украины диагностируют инфекционные болезни, забытые в «цивилизованных странах»

опубликовано vinodelov в Пнд, 24/10/2016 - 18:41 Новость: тема тэги гео
Ребенок

Об этом заявила временно исполняющая обязанности министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун, прибывшая в страну майдана из Детройта (США) и принявшая гражданство в июле 2015 года, аккурат перед назначением на министерский пост.

Супрун отмечает, что за последние несколько лет на Украине выявлено 15 случаев столбняка, в этом году такой диагноз медики ставили детям четыре раза. Кроме того, последние два года отмечаются вспышки такого опасного заболевания, как полиомиелит, которое после открытия вакцины в Советском Союзе считалось полностью искорененным.

«На Украине жестоко нарушают права детей на здоровую жизнь. Малышей и детей школьного возраста в нашей стране практически перестали вакцинировать, и сейчас медики диагностируют болезни, о которых цивилизованные страны забыли несколько десятилетий назад», — подчеркнула и. о. министра здравоохранения.

Впрочем, эта американская украинка забыла сказать, что все названные детские болезни почему-то активизировались именно после майдана, который вверг Украину в хаос и нищету.

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