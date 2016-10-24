Днепропетровск требует регионального статуса русскому языку

На украинском сайте Единой системы местных петиций размещена петиция жителей города Днепропетровск (после «декоммунизации» – Днепр) в поддержку законопроекта, предусматривающего защиту русского языка на Украине, которая набрала необходимое число подписей для рассмотрения городской мэрией.

В настоящее время петиция (размещена в разделе "Днепр" Единой системы местных петиций), адресованная местным властям и руководству страны, набрала более 5 тысяч подписей при необходимых 900.

"Мы твердо заявляем о необходимости принятия законопроекта "Об обеспечении государственной поддержки по развитию, популяризации и защиты русского языка и языков национальных общин в Украине", — говорится в обращении, которое было зарегистрировано 29 сентября.

По словам авторов петиции, принятие этого закона позволит наделить русский язык особым региональным статусом и обеспечить защиту прав русскоязычных граждан на Украине.

Напомним: после госпереворота в 2014 году Верховная рада признала утратившим силу "языковой" закон 2012 года, который предусматривал возможность официального двуязычия в 13 из 27 регионов страны. Это решение спровоцировало волнения на юге и юго-востоке Украины, в том числе массовые акции за федерализацию и предоставление русскому языку особого статуса.