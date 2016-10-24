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Генштаб ВСУ после месяца «учебки» отправляет 18-летних контрактников на передовую, в зону «АТО»

опубликовано vinodelov в Пнд, 24/10/2016 - 19:05 Новость: тема тэги гео
ВСУ

Украинский президент Порошенко и военачальники из Генштаба гордо трубят о том, что армия все больше становится контрактной, и привычные осенне-весенние призывы скоро уйдут в прошлое. Однако все не так радужно. Контракты заключают с юношами, едва достигшими совершеннолетия, а воевать Донбасс, в зону «АТО» их отправляют всего через месяц обучения «боевым наукам» на полигонах Украины.

Об этом на странице в соцсети сообщает ярый майдановец, украинский волонтёр Роман Доник, который рассказывает, как власть обманывает молодых контрактников. Их заманивают на военную службу обещая высокие зарплаты и размещение в тылу, однако всего через месяц «учебки» затыкают ими дыры по всей линии фронта на Донбассе.

«Самому молодому 18 лет и 2 месяца. После месяца „учебки“. Даже не объяснив куда. Не научив. Даже не дав гребаный новый спальник. Даже не дав элементарных знаний, как можно выжить», — негодует украинский волонтер.

Жертвами таких махинаций украинских военачальников становятся молодые парни из бедных семей, для которых служба по контракту — единственный способ помочь своим родным. Призыв на срочную службу на Украине с недавних пор возможен лишь с 20 лет, зато по контракту можно сколько угодно набирать едва окончивших школу юношей 18–19 лет и отправлять их на братоубийственную войну.

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Автор (или псевдоним)
Денис Виноделов

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