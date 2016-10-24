На Тернопольщине учителей с оккупированной части ЛНР обучают, как воспитывать украинских нацистов

В тернопольских школах целый месяц будут работать учителя с захваченной украинскими оккупантами Луганщины. Их заставили перенимать опыт работы местных педагогов. Двадцать пять учителей принудительно отправили в логово бандеровской пропаганды, для распространения украинского нацизма по Донбассу.

Сейчас они проживают в семьях тернопольских педагогов и в гостиницах областного центра. Луганские учителя ознакомятся со спецификой учебного процесса на Западной Украине.

«Основной акцент мы делаем на вопросе „патриотического“ воспитания. Хотим, чтобы луганские педагоги увидели, как воспитывают „патриотов“ на Западной Украине. Наши учителя будут делиться с ними своими наработками, идеями „патриотического“ воспитания», — говорит начальник управления образования и науки тернопольской ОГА Ольга Хома.

В управлении образования и науки ОГА рассказывают, что поездка педагогов — это лишь часть проекта. Далее планируют организовывать такие поездки для детей с захваченного Украиной Донбасса.