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Пока «не срослось», поэтому под «дело Януковича» Луценко создаёт целое новое подразделение

опубликовано alex1943 в Пнд, 24/10/2016 - 19:34 Новость: тема тэги гео
Janik
Генпрокурор Юрий Луценко заявлял, что надеется до конца года передать дело Януковича в суд, хотя его подчиненные, в частности, руководитель департамента спецрасследований Сергей Горбатюк, говорят о невозможности этого.

Поэтому Луценко принял решение это дело из департамента Горбатюк забрать. Теперь расследованием дела Януковича займется новое управление в структуре Генеральной прокуратуры (ГПУ), сообщила в понедельник пресс-служба ведомства.

"С целью усовершенствования организации работы Генеральной прокуратуры реорганизован Департамент специальных расследований ГПУ. Для активизации и завершения досудебного следствия и передачи в суд "большого уголовного дела" в отношении Януковича и его ближайшего окружения создано Управление по расследованию преступлений, совершенных преступными организациями. В состав управления вошли 63 сотрудника. Напомним, "большое дело" в отношении Януковича состоит из многих эпизодов, в частности, узурпация власти, развал экономики, ослабление обороноспособности страны и информационной безопасности, завладение государственным имуществом — резиденцией "Межигорье", — говорится в сообщении.

Как отметили в ведомстве, Горбатюк продолжает оставаться руководителем Департамента специальных расследований, в состав которого входят 56 сотрудников, за департаментом остается расследования и передача в суд дел по беспорядкам в Киеве в 2014 году.

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