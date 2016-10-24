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Неожиданно: вместе с российскими фильмами под запрет в стране майдана попало и украинское кино

опубликовано vinodelov в Пнд, 24/10/2016 - 19:53 Новость: тема тэги гео
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Государственное агентство Украины по вопросам кино продолжает и дальше запрещать российские фильмы, в которых усматривает какие-либо опасные моменты с точки зрения украинских националистов. Под очередной запрет попали четыре фильма российского и один — украинского производства.

Запрещены к показу в стране майдана сериалы российского производства «Однажды в Ростове» (режиссер Худяков), «Личное дело», «Побег 2», «Рыжие» и фильм украинского производства «На краю бездны» (режиссер Савельев).

Судя по сообщениям украинских СМИ, по содержанию фильм «На краю бездны» — вполне антисоветский. Речь в нем идет о взрыве первой советской атомной бомбы в Семипалатинске. Эксперты делают вывод, что «под монастырь» фильм подвело то, что в сюжете рассказывается о запрещенныхна нынешней Украине к озвучиванию советской оборонной сферы, а также показан образ Лаврентия Берии.

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Автор (или псевдоним)
Денис Виноделов

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