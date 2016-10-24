В военкомате на Западной Украине военные взяли в заложники более 15 призывников

С заявлением к прокурору Тернопольского гарнизона обратился адвокат Василий Пацула. В нем он пожаловался, что его клиента, как и остальных 15 потенциальных призывников, пятые сутки незаконно удерживают в помещении областного сборного пункта.

— Прошу принять адекватные меры реагирования к руководству областного сборного пункта, которые 23.11.2016 года в течение 3,5 часов не допускали меня для встречи с клиентом Иваном Киндзерским, который уже пятые сутки незаконно лишен свободы в помещении областного сборного пункта, — говорится в заявлении.

Пятые сутки удерживают в помещении военкомата, на ул. Троллейбусной в Тернополе, 26-летнего Ивана Киндзерского. Об этом редакции сообщил адвокат Василий Пацула. Адвоката к мужчине не пускали, его во двор не выпускали. К решению конфликта адвокат подключил полицию и регионального координатора уполномоченного Верховной Рады по правам человека в области Владимира Шевченко, который на месте проверял заведение и условия содержания граждан.

— Клиент до сих пор содержится под стражей солдат и офицеров, находящихся в распоряжении военкомата, — утверждает адвокат. — В помещении областного сборного пункта незаконно установлен пропускной режим, режим «свиданий с разрешения руководства», режим обыска личных вещей, которые передаются гражданам, которые там содержатся.

Юрист отмечает, что, согласно ст. 29 Конституции Украины, никто не может быть арестован или содержаться под стражей иначе как по мотивированному решению суда и только на основаниях и в порядке, установленных законом. Каждый задержанный имеет право в любое время обжаловать в суде свое задержание.

Пунктом 98 Положения о подготовке и проведении призыва граждан Украины на срочную военную службу, утвержденного Постановлением КМУ № 352 от 21.03.2002 года, предусмотрено, что задерживать на областных сборных пунктах призывников, находящихся в резерве, более чем на 2–3 суток или возвращать лиц, годных к военной службе, в районных военных комиссариатах, запрещается, — утверждает Василий Пацула. И отмечает в заявлении к военному прокурору: его подзащитный Иван Киндзерский не является военнослужащим.

Статья 24 Закона Украины «О воинской обязанности и военной службе» четко предусматривает, что началом военной службы считается день отправления в воинскую часть с областного сборного пункта — для граждан, призванных на срочную военную службу, пояснил адвокат.

— Поэтому Иван Киндзерский и еще 15 других людей, которые сейчас содержатся на областном сборном пункте, — содержатся там незаконно, — уверяет Василий Пацула. — И военная прокуратура, как орган, контролирующий соблюдение законности в ВСУ, обязаны принять немедленные мер к освобождению указанных людей. В заявлении в прокуратуру адвокат дописал еще незаконные обыски и незаконный пропускной режим, установленный в военкомате.

Местные журналисты еще вчера, 23 октября, обратилась за комментарием в пресс-службу оперативного командования «Запад». Военные ничего не ответили.