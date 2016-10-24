Главное, чтобы костюмчик сидел: о том, почему украинские депутаты резко повысили себе зарплату

Пока обнищавшие граждане Украины возмущаются тем, что депутаты Верховной рады почти втрое повысили себе зарплаты, так называемые «народные избранники» возмущаются тем, что не могут выглядеть достойно в Европе по причине своих старых костюмов.

Депутат украинского парламента Андрей Тетерук (фракция парти Яценюка «Народный фронт»), в эфире «Радио свобода» прямо заявил, что не может выглядеть как дворник в глазах просвещенных европейцев. Дословно: «Нужно ездить заграницу. Нужно выглядеть как украинский политик. Почему я должен зависеть от того, есть ли у меня деньги на поездку заграницу или нет? Почему я должен ехать в том же костюме, который я купил, например, два года назад? Одно дело, когда минимальную зарплату получает, извините, дворник, который подметает двор, и народный депутат, который отвечает своими решениями за дальнейшее развитие ситуации в стране. Ответственность совсем другая»…

Напомним: 20 октября, украинский парламент проголосовал за то, чтобы увеличить должностные оклады народным избранникам почти в три раза. В документе указано, что зарплата вице-спикеров парламента может составить 44,8 тыс. гривен, глав комитетов — 43,2 тыс. гривен. Должностной оклад заместителей глав комитетов, а также заместителей руководителей фракций предложено повысить до уровня 41,6 тыс. гривен, главы подкомитета и членов комитетов — 40 тыс. гривен.

Сегодня средняя зарплата депутата Верховной рады составляет 17,5 тыс. гривен (около $700 грн) — почти в 3 раза выше, чем была в 2015 году. А вот минимальная заработная плата для украинцев с 1 января 2017 года предложена в размере 1600 грн ($61), это аж на 150 гривен (почти на $6 больше!), чем сейчас.