Более половины семей с детьми готовы уехать из Украины навсегда

Социологическая группа «Рейтинг» провела опрос среди украинцев, чтобы выяснить какое число ее жителей готовы покинуть страну. И вот каковы результаты.

30% украинцев хотели бы выехать за границу на постоянное место проживания, при этом остальные 65% не хотели бы покидать родные земли навсегда, но не исключают отъезда. 5% затруднились ответить.

По данным исследования 40% опрошенных украинцев хотели бы работать за границей. В большей степени склонны к отъезду жители Западной и Центральной Украины, мужчины, а также люди младшего возраста и люди с высоким уровнем образования и доходов.

Основные причины для выезда за границу на постоянное место жительства респонденты называли следующие: получение лучших условий жизни (53%), желание обеспечить лучшее будущее для детей (41%), отсутствие достойной работы на Украине (32%).

Каждый десятый опрошенный украинец имеет опыт работы за рубежом, значительно больше таких на западе (23%), чем в других регионах страны (6–8%), чаще это мужчины, люди среднего возраста, с высшим уровнем образования и доходов.

52% респондентов с детьми до 16 лет хотят уехать за границу насовсем, чтобы обеспечить лучшее будущее для своего потомства.