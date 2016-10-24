Брифинг представителя Народной Милиции ЛНР о ситуации на линии соприкосновения

Двое военнослужащих 54-й отдельной механизированной бригады (омбр) ВСУ погибли в результате неосторожного обращения с оружием. Об этом сегодня на брифинге в ЛуганскИнформЦентре заявил официальный представитель Народной милиции ЛНР майор Андрей Марочко.

Он отметил, что продолжает поступать информация о небоевых потерях в рядах ВСУ.

"Нам стало известно о безвозвратных потерях из состава 54-й бригады – двое военнослужащих погибли в результате небрежного обращения с оружием", – уточнил Марочко.

"Кроме того, установлено, что обеспечение подразделений горюче-смазочными материалами, медикаментами и вещевым имуществом находится на крайне низком уровне, что подтверждается оказанием помощи волонтерскими организациями военнослужащим из состава бригады", – добавил представитель Народной милиции.

Ранее Марочко сообщал, что военнослужащий 54-й бригады ВСУ после распития спиртных напитков с сослуживцами расстрелял двоих из них из автоматического оружия.

Кроме того, он заявлял, что украинское командование планирует ротацию подразделений в зоне так называемой "АТО" из-за низкой боеготовности, пьянства и дезертирства бойцов. При этом командиры украинских подразделений скрывают от вышестоящего руководства факты, связанные с дезертирством и ростом небоевых потерь среди военнослужащих ВСУ в зоне так называемой "АТО"