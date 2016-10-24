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Главная Сводка Министерства обороны ДНР 24 Октября 2016 года опубликовано Nvb2003 в Пнд, 24/10/2016 - 20:48

Аудио&Видео: тема: персоны: география: организации: содержание: рубрики: Обстановка в Донецкой Народной Республике остается напряженной. За прошедшие сутки украинские силовики двести тридцать раз нарушили режим прекращения огня, в том числе с применением минометов сто одиннадцать раз. Об этом во время брифинга 24 октября сообщил заместитель начальника управления НМ ДНР, полковник Эдуард Басурин. «В течение дня командирами Украины Драпатым, Шаптала, Власенко, Кобизким и Мацейко отдавались приказы на обстрел населенных пунктов Железная Балка, Зайцево, Ясиноватая, Старомихайловка, Александровка, Докучаевск, Коминтерново, Саханка и поселка Трудовские Петровского района города Донецка. В результате минометного обстрела украинскими силовиками поселка Трудовские пострадала семья Гончаровых: Лидия Дмитриевна 1955 года рождения и ее сын Дмитрий Васильевич 1985 года рождения, которые были госпитализированы с минно-взрывными ранениями различной степени тяжести. В Ясиноватой, также от минометного огня, пострадали три домостроения и одно домостроение — в Саханке», — сообщил Эдуард Басурин. :: Nvb2003 :: Автор (или псевдоним)

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корреспондент "Анна-ньюз" Об авторе подробнее