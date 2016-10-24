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Приказано сохранить: новый посол США на Украине о дипломатических отношениях страны майдана с Россией

опубликовано vinodelov в Пнд, 24/10/2016 - 20:48 Новость: тема тэги гео
Мари Йованович

Недавно назначенная новым послом США на Украине Мари Йованович однозначно заявила, что Киев должен сохранить дипломатические отношения с Российской Федерацией.

Об этом американский посол сказала в интервью киевскому журналу «Країна» (страна- ред.). Дословно: «Важнее поддерживать дипломатические отношения с теми, кого не причисляете к друзьям, или даже с кем имеете серьезные расхождения. А в этом случае — очень серьезная проблема. Почему это необходимо? Потому что нужны каналы, по которым бы доходила информация. Таким образом остается возможность для обсуждения и, в конечном счете, для какого-то соглашения относительно расхождений».

Напомним: из коридоров нынешней украинской власти постоянно звучат призывы разорвать дипломатические отношения с Россией, которая официально, на уровне законодательного органа — Верховной рады признана «страной-агрессором». Не исключено, что сделанное в интервью «пожелание» американского посла призвано остудить раскаленные национализмом головы украинских чиновников и депутатов.

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С добрым утром, тётя Соня !

опубликовано Vandal (не проверено) в Пнд, 24/10/2016 - 22:00

Поезд ушёл... С нынешней бандеровской страной ЛЮДИ ни за что не будут дружить ! Только после публичных повешаний всей укронацистской своры МОЖЕТ БЫТЬ попробуют начать разговаривать. И только после ПОЛНОЙ КАПИТУЛЯЦИИ, как в 45-ом !

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Денис Виноделов

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