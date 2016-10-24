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Страхи президента Порошенко: если Украина выйдет из минского формата, Запад снимет санкции с России

опубликовано vinodelov в Пнд, 24/10/2016 - 21:41 Новость: тема тэги гео
Порошенко

Об этом Порошенко сказал на встрече с журналистами ведущих украинских телеканалов в воскресенье, 23 октября.

По словам президента страны майдана, все, кто выступают сегодня против минских встреч по урегулированию военного конфликта на Донбассе, фактически отказываются от Крыма и Донбасса. «Нам режим прекращения огня выгоден. Минск — это путь к миру. Как президент, как гарант целостности государства, я никому не дам разбрасываться украинскими территориями, как Донбассом, так и Крымом», — сказал Порошенко. И пригрозил: «Если Украина выйдет первой из Минска — забудьте о санкциях. Если Украина нарушит минские соглашения — забудьте о коалиции».

Интересно, что такой позиция Порошенко стала только после встречи «нормандской четверки», состоявшейся 19 октября в Берлине. Решительно изменилась риторика украинского президента и в последовательности выполнения пунктов минского меморандума. До берлинской встречи он твердил: сначала полный контроль границы на Донбассе, а только потом выборы, теперь признает, что все-таки сначала выборы, а затем украинский контроль над границей.

По сообщениям западных СМИ, на встрече в Берлине канцлер Германии Ангела Меркель при каждой попытке Порошенко артачиться, уводила его в угол «на 5 минут» и что-то жарко втолковывала «тет-а тет», после чего президент Украины прекращал сопротивление. Может, действительно пугала снятием санкций с России?

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Автор (или псевдоним)
Денис Виноделов

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