Сводка событий Новороссии за 24 октября 2016 года

40 польских наемников прибыли в поселок Широкая Балка на северо-западной окраине Горловки. А также разведка ДНР выявила прибытие до 100 боевиков «Правого сектора» в район Ясиноватой. Об этом сегодня заявил заместитель командующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин. Представитель командования подчеркнул, что вопреки жалобам местного населения боевики занимают жилые дома.

Украинские подразделения за минувшие сутки 230 раз нарушили режим прекращения огня, сообщил сегодня Эдуард Басурин. Под огнем ВСУ оказались: Зайцево на севере Горловки, Трудовские, Александровка и Старомихайловка на западе Донецка, села Саханка и Коминтерново на юге страны, а также окрестности Ясиноватой и Докучаевска. Три дома были повреждены в городе Ясиноватая и один в селе Саханка.

В районе заповедника «Клебан-Бык» было обнаружено сосредоточение шести 152-мм САУ «Акация»». По данным разведки, еще восемь «Гвоздик» ВСУ были переброшены на территорию завода и карьера вблизи поселка Курдюмовка под Горловкой, пять танков и четыре САУ — в Дзержинск, два миномета калибром 120 мм были выявлены в районе Докучаевска в километре от линии соприкосновения.

Киевские силовики за минувшие сутки шесть раз обстреляли позиции Народной милиции ЛНР. Об этом сегодня сообщили в оборонном ведомстве Республики. Дважды с направления поселка городского типа Луганское было обстреляно село Калиновка, огонь велся из 120-мм минометов и вооружения БМП. Также из минометов калибром 120 мм с направления Счастья было обстреляно село Веселая Гора. При обстреле Раевки ранения получил мирный житель. Огонь велся с направления Старого Айдара из 82-мм минометов, автоматических станковых гранатометов, противотанковых ракетных комплексов и стрелкового оружия. С направления Золотого из АГС обстрелян район Марьевки. По району села Красный Яр огонь с направления Станицы Луганской велся из АГС.

Киев активизировал деятельность диверсионно-разведывательных групп у линии соприкосновения и в нарушение Минских соглашений применяет беспилотные летательные аппараты для ударов по территории Республики. Об этом сегодня на аппаратном совещании Совмина с участием главы ЛНР Игоря Плотницкого сообщил начальник управления Народной милиции полковник Олег Анащенко.

Обмен пленными по формуле «всех на всех» между Киевом и Республиками Донбасса в ближайшее время невозможен по вине украинской стороны. Об этом сегодня заявил глава делегации ДНР на переговорах в Минске Денис Пушилин.