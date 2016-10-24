«Главным по разведке» на Украине назначен «конторский чиновник» времен президента Януковича

Президент Украины Порошенко в понедельник, 24 октября представил нового начальника главного управления разведки Министерства обороны Украины — генерал-майора Василия Бурбу. «Нет никакого сомнения, что это назначение даст новый импульс деятельности военной разведки Украины», — отметил президент.

38-летний Василий Бурба закончил Национальную академию Службы безопасности Украины по специальности юрист. Длительное время работал в СБУ, является участником боевых действий в так называемой «АТО» на Донбассе.

Назначение Бурбы сразу вызвало волну разоблачений со всех сторон. Одни украинские «патриоты» обвиняют его, как участника разгона евромайдана, где Бурба фигурирует в качестве одного из исполнителей среднего звена. Другие обвиняют, как человека, связанного с наркотрафиком в зоне «АТО» и убийством руководителя сводной мобильной группы по борьбе с контрабандой.

Доподлинно известно одно: Василий Бурба — старый «конторский» кадр времен президента Януковича. Тот даже наградил орденом Богдана Хмельницкого III степени майора Бурбу Василия Васильевича. Было это 23 августа 2011 года. В целом — карьера стремительная: за 5 лет вырасти от майора до генерал-майора, это надо очень «попасть в струю».