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Готовьтесь к пятилетке: генерал ВСУ о выполнении «дорожной карты» на Донбассе

опубликовано vinodelov в Пнд, 24/10/2016 - 22:45 Новость: тема тэги гео
Генерал ВСУ Романенко

Выполнение противоборствующими сторонами так называемой «дорожной карты» по мирному урегулированию на Донбассе может длиться на протяжении пяти лет. Так считает экс-заместитель начальника Генштаба ВСУ, генерал-лейтенант Игорь Романенко. Об этом он рассказал в интервью киевским журналистам.

Как сказал генерал, «дорожная карта» — это последовательно выполняемые мероприятия, расписанные по датам, с предусмотренными наказаниями за их невыполнение. «В частности, если Россия не будет выполнять свои обязательства, то в декабре поднимут вопрос об усилении санкции», — отметил Романенко. Он подчеркнул, что Украине следует идти мирным путем, ввиду огромного военного преимущества РФ, но тем временем усиливать ВСУ, и время при этом будет работать на Украину.

«Реализация дорожной карты по Донбассу может затянуться на пять лет. Это по моим предположениям. Они договорились, что отсчет пойдет с ноября этого года», — сказал генерал-лейтенант Романенко. (Они — «нормандская четверка» в Берлине 19 октября — ред.).

Напомним: 19 октября в Берлине встречалась «нормандская четверка»: канцлер Германии Ангела Меркель, президент России Владимир Путин, президент Франции Франсуа Олланд и президент Украины Петр Порошенко договорились о создании «дорожной карты» по выполнению минских соглашений для разрешения военного конфликта на Донбассе.

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