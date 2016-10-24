Готовьтесь к пятилетке: генерал ВСУ о выполнении «дорожной карты» на Донбассе

Выполнение противоборствующими сторонами так называемой «дорожной карты» по мирному урегулированию на Донбассе может длиться на протяжении пяти лет. Так считает экс-заместитель начальника Генштаба ВСУ, генерал-лейтенант Игорь Романенко. Об этом он рассказал в интервью киевским журналистам.

Как сказал генерал, «дорожная карта» — это последовательно выполняемые мероприятия, расписанные по датам, с предусмотренными наказаниями за их невыполнение. «В частности, если Россия не будет выполнять свои обязательства, то в декабре поднимут вопрос об усилении санкции», — отметил Романенко. Он подчеркнул, что Украине следует идти мирным путем, ввиду огромного военного преимущества РФ, но тем временем усиливать ВСУ, и время при этом будет работать на Украину.

«Реализация дорожной карты по Донбассу может затянуться на пять лет. Это по моим предположениям. Они договорились, что отсчет пойдет с ноября этого года», — сказал генерал-лейтенант Романенко. (Они — «нормандская четверка» в Берлине 19 октября — ред.).

Напомним: 19 октября в Берлине встречалась «нормандская четверка»: канцлер Германии Ангела Меркель, президент России Владимир Путин, президент Франции Франсуа Олланд и президент Украины Петр Порошенко договорились о создании «дорожной карты» по выполнению минских соглашений для разрешения военного конфликта на Донбассе.