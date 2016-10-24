Следком России завел уголовные дела на украинских командиров, расстреливающих Донбасс

Следственный комитет (СК) Российской Федерации открыл уголовные производства в отношении 6 командиров ВСУ, уничтожающих мирные города и села, а также жителей Донбасса в ходе так называемой «АТО», развязанной Киевом в апреле 2014 года.

Украинские командиры обвиняются в применении запрещенных средств и методов ведения войны, предусмотренных первой частью 356 статьи УК Российской Федерации. СК России обнародовал имена этих украинских военных преступников и заявил, что есть и другие, пока неустановленные военнослужащие из этих же подразделений, причастные к военным преступлениям на Донбассе.

Уголовные производства открыты в отношении следующих лиц: командир 57 отдельной моторизированной бригады полковник Сергей Сирченко, командир 17 отдельного моторизированного батальона 57 отдельной моторизированной бригады подполковник Александр Щербинин, командир 10 отдельной горно-штурмовой бригады подполковник Василий Зубанич, командир 55 отдельной артиллерийской бригады полковник Сергей Брусов, командир 30 отдельной механизированной бригады подполковник Иван Гараз, командир артиллерийского дивизиона 30 отдельной механизированной бригады майор Сергей Марценюк.

Все выше названные военнослужащие ВСУ, по версии следствия, причастны к артиллерийским обстрелам мирных населенных пунктов ДНР весной-летом 2016 года, в результате чего погибли или были ранены мирные жители, а инфраструктура и жилые дома были разрушены или получили значительные повреждения.