Партнеры















Мы в соцсетях

Главная «Я воюю за будущее Донецкой Народной Республики», – Михаил Толстых (Гиви) опубликовано Nvb2003 в Пнд, 24/10/2016 - 23:05

Аудио&Видео: тема: персоны: география: организации: содержание: рубрики: Командир батальона «Сомали» Донецкой народной республики Михаил Толстых, известный под позывным «Гиви», заявил, что не намерен покидать территорию ДНР и остается здесь служить; кроме того, он опроверг конфликты с главой ДНР Александром Захарченко.

«Имущества у меня никакого нет. Я в этом плане свободный человек. Ни квартиры, ничего... У меня есть мой батальон, воинская часть, которой я занимаюсь и продолжаю нести службу, уезжать куда-то не собираюсь, это моя родная земля. Они думают, что если Арсен погиб, я начну убегать. Я смысла в этом не вижу», сказал он. Он также отметил, что никаких конфликтов с главой ДНР Александром Захарченко у него нет.

«С Александром Владимировичем Захарченко не ссорились - и не собираюсь, это мой президент, и я буду выполнять его распоряжения», - добавил Толстых. :: Nvb2003 :: Автор (или псевдоним)

Vladimir О себе

корреспондент "Анна-ньюз" Об авторе подробнее