«Я воюю за будущее Донецкой Народной Республики», – Михаил Толстых (Гиви)

Командир батальона «Сомали» Донецкой народной республики Михаил Толстых, известный под позывным «Гиви», заявил, что не намерен покидать территорию ДНР и остается здесь служить; кроме того, он опроверг конфликты с главой ДНР Александром Захарченко.
«Имущества у меня никакого нет. Я в этом плане свободный человек. Ни квартиры, ничего... У меня есть мой батальон, воинская часть, которой я занимаюсь и продолжаю нести службу, уезжать куда-то не собираюсь, это моя родная земля. Они думают, что если Арсен погиб, я начну убегать. Я смысла в этом не вижу», сказал он. Он также отметил, что никаких конфликтов с главой ДНР Александром Захарченко у него нет.
«С Александром Владимировичем Захарченко не ссорились - и не собираюсь, это мой президент, и я буду выполнять его распоряжения», - добавил Толстых.