Польский фотокорреспондент Давид Худжец: «Если будет наступление ВСУ, я возьму оружие в руки и буду защищать Донбасс»

В Донецкой Народной Республике можно встретить не только воинов-интернационалистов, но и неравнодушных журналистов из разных стран. Фотокорреспондент из Польши Давид Худжец известен не только в Донецке и на передовой, он много ездит по городам и поселкам как Донецкой, так и Луганской народных республик. Его репортажи публикуются в местных, российских и иностранных СМИ.

Худжец рассказал, зачем приехал на Донбасс, и кто против кого ведет здесь настоящую войну: «Я отмечу, что и на Донбассе, и на Украине живут славяне — это очень важно для меня. Но сейчас Украина — это оружие в руках Запада… Власть, которая там сейчас есть, это власть олигархов. Там вирус, большой микроб бандеризма, который сейчас используется против всех славян. Донбасс же защищает себя, свой мир — это другой вопрос. Если сейчас оставить Донбасс, чтобы он просто проиграл, то это тоже самое, что сказать Западу: „Вам можно всё“. Когда я говорю людям „здесь страна работает, как нормальное государство“, то они просто не верят и думают, что это какая-то оккупированная территория»…

Журналист подчеркнул, что за последний год многое изменилось в отношении поляков к Украине. «На сегодняшний день я могу сказать, что поляки против такой Украины, которая есть сегодня. Такого никогда не было после Второй мировой войны. Никогда не было настолько плохого отношения к украинцам, которое появилось из-за возродившегося на Украине вируса бандеризма,- сказал Давид Худжец. — Мы, поляки, не можем сказать, что нам все равно… Я бы сказал, что на сегодняшний день, большое количество жителей Польши против Украины, а про Донбасс они ничего не знают… Если начнется украинское наступление или будет принято решение, что Донбасс должен вернуться на Украину, я просто буду воевать с оружием. Невозможно вернуть Донбасс на Украину. Не для того люди погибли и не только на передовой, не за это дети погибли… Не за это люди погибали, когда ждали помощь. Самое главное, я считаю, народ Донбасса должен сам решить, куда он хочет…».