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«Разделяй и властвуй»

опубликовано Артем Смолов в Пнд, 24/10/2016 - 23:35 Статья: тема тэги гео
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Пока курдские формирования "пешмерга" и силы правительства Ирака связаны операцией в районе Мосула (Ирак), турки решили не тратить времени даром. Премьер-министр Турции Бинали Йылдырым недавно сообщил о намерении создать "безопасную зону" в северном Ираке. Она будет располагаться неподалеку от границы в глубину территории Ирака до 20 км. "Буферная зона" означает оккупацию Ирака частями Вооруженных Сил Турции на неопределенный срок.

Курды в ходе наступления на Мосул заявили, что участие турецкой армии в боях за этот город будет расцениваться как агрессия. Практически, курды и турки уже давно ведут боевые действия друг против друга доступными средствами. Как на территории Ирака и Сирии, так и на территории Турции. Курды проводят засады и обстрелы турецких военнослужащих, турецкая авиация и артиллерия поражают разведанные цели курдских повстанцев. Тактика, возможно, может напомнить ту, что применялась против советской армии в Афганистане и российской армии в Чечне. "Повстанческая война" курдов против регулярной турецкой армии. При этом обе противостоящие стороны вооружены (в том числе) американским оружием.

Именно это, по-видимому, и отвечает на вопрос, кому больше всех выгодна эскалация боевых действий в данном регионе. Курдское желание создать собственное государство в недалекой перспективе будет использоваться для ослабления всех в регионе, кроме, пожалуй, Израиля. Сирия, Ирак, Турция, Иран оказались в нестабильной ситуации еще и со стороны "курдской проблематики". Таким образом, как только иссякнут человеческие ресурсы "проекта ИГИЛ" (организация запрещена в России), очень остро может стать вопрос "суверенного Курдистана". И западные страны, конечно, эту военно-политическую борьбу поддержат. Не потому что им это выгодно, а потому что так решит "хозяин". Много ли выгод получила Европа от изменения ситуации в Ливии, Ираке и Сирии.

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