Логичная политика

Российские военные источники официально сообщили о том, у боевиков в Алеппо недавно появились переносные зенитные комплексы. Кроме ПЗРК, вооруженные формирования, удерживающие в заложниках население некоторых кварталов этого города, имеют на вооружении пикапы с крупнокалиберными пулеметами, бронемашины, танки, минометы. Пользуясь «гуманитарной паузой» (созданной политическим давлением США), террористы, которых на западе оценивают как «оппозиционных повстанцев», вновь получают подкрепления.

Это происходит на фоне требований западных государственных деятелей и политиков о недопустимости дальнейших бомбардировок Алеппо, поскольку это угрожает гражданскому населению. По-видимому, западные политические гуманисты абсолютно уверены в том, что боевики для местного населения абсолютно безопасны.

Заместитель главы МИД России Сергей Рябков обратил внимание, что администрация США, заявляя о введении новых санкций против РФ, на фоне сирийской проблематики ставит целью окончательно разрушить двухсторонние отношения.

Межгосударственные отношения между США и РФ оцениваются некоторыми российскими журналистами как худшие за последние 40 лет. В этой оценке, конечно, есть элемент лукавства. 40 лет назад - это 1976 год, то есть, это уже "разрядка" после окончания войны во Вьетнаме. В тоже время, можно ли считать отношения в 1991 году лучшими, чем сейчас, с учетом того, что Советский Союз прекратил свое существование в результате "цветной революции" с опорой на "лучшие силы" советской управленческой пирамиды. И явно не без политической помощи Соединенных Штатов Америки.

Политическое противодействие США большому евроазиатскому государству (Российская империя, Советский Союз, Российская Федерация) особо не скрывалось. За исключением 1941-1944 годов в ходе войны с Германией. Почему кто-то в Кремле рассчитывал, что победившая геополитическая сила будет консультироваться с проигравшими? Логика в американской политике просматривается, это логика известная как «горе побежденным».

Никто больше ни с кем не будет считаться. Все что мог получить Вашингтон от Москвы, он уже получил. В том числе и оставление военных баз на Кубе и во Вьетнаме как "отмашку" на разработку программы ПРО в Европе. Не говоря уже об интересных формах экономического и финансового «сотрудничества». Или доставки грузов военного назначения в Афганистан накануне государственного переворота на Украине. Так что американская политика в отношении России вполне логична. Получив максимум - требуй большего.